Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, все еще рассматривается. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах.

«Военный вариант все еще на столе, мы его не отзывали», — подчеркнул он.