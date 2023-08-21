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НОВОСТИ

Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС

10:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, все еще рассматривается. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах.

«Военный вариант все еще на столе, мы его не отзывали», — подчеркнул он.

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