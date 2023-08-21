ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за выходные предприняли несколько безуспешных попыток атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка к югу от Артемовска (украинское название — Бахумут). Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В течение выходных противник предпринял несколько попыток атаковать наши позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понес существенные потери на этом участке фронта. Данные разведки говорят об уничтожении нескольких единиц бронетехники, несколько огневых точек и не менее двух десятков человек личного состава ВСУ», — сказал Гагин.

Он уточнил, что бои на этом участке фронта идут интенсивно, обстановка остается напряженной.

Гагин добавил, что в тылы ВСУ на этом направлении продолжает прибывать подкрепление, доукомплектование резервных сил группировки в этом районе продолжается.