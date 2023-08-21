Экономический рост Китая, длившийся 40 лет, закончился - WSJ
10:00 21.08.2023 Источник: Газета.Ru
Экономический рост Китая, длившийся на протяжении 40 лет, резко замедлился и рискует превратиться в затяжную стагнацию из-за закредитованности и разрушения отношений с Западом. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«40-летний бум в Китае закончился», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, экономическая модель, которая вывела КНР из бедности в статус великой державы, оказалась сломанной, и повсюду есть признаки бедствия.
В публикации указывается, что китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.
«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — сказано в статье.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Китая в ближайшее время ожидается на уровне ниже 4%, что составляет меньше половины его показателя за последние сорок лет. Газета.Ru
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