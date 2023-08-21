0
0
160
НОВОСТИ

Экономический рост Китая, длившийся 40 лет, закончился - WSJ

10:00 21.08.2023 Источник: Газета.Ru

Экономический рост Китая, длившийся на протяжении 40 лет, резко замедлился и рискует превратиться в затяжную стагнацию из-за закредитованности и разрушения отношений с Западом. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«40-летний бум в Китае закончился», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, экономическая модель, которая вывела КНР из бедности в статус великой державы, оказалась сломанной, и повсюду есть признаки бедствия.

В публикации указывается, что китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — сказано в статье.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Китая в ближайшее время ожидается на уровне ниже 4%, что составляет меньше половины его показателя за последние сорок лет.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 21.08.2023
Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области
0
31
11:05 21.08.2023
Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м
0
61
11:00 21.08.2023
Два диггера погибли после ливня в Москве, идет поиск еще восьмерых
0
88
10:41 21.08.2023
Мэр Собянин: Несколько социальных объектов появится на западе Москвы
0
108
10:32 21.08.2023
Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС
0
130
10:21 21.08.2023
Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
0
129
10:20 21.08.2023
Истребители F-16 назвали "ловушкой для самоубийц"
0
163
10:05 21.08.2023
Ряд стран получит приглашение в БРИКС на предстоящем саммите - FT
0
186
09:32 21.08.2023
ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском
0
198
09:20 21.08.2023
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района
0
230

Возврат к списку