10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саммит БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22-24 августа, посетят около 60 глав государств. Им могут предложить присоединиться к блоку, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с переговорным процессом.

Источники сообщили изданию, что наряду с этим будущее БРИКС при дальнейшем расширении стало поводом для разногласий между Китаем и Индией. Они не выработали общую позицию по тому, должен ли блок быть клубом по защите интересов развивающихся рынков или политической силой, открыто бросающей вызов Западу.

Ранее глава южноафриканского МИДа Наледи Пандор заявляла, что рассматривать расширение БРИКС как антизападный шаг «крайне неправильно». При этом возможное присоединение Ирана, Белоруссии и Венесуэлы на Западе расценят как шаг в сторону союзников России, сказано в статье. Говорит Москва