Ряд стран получит приглашение в БРИКС на предстоящем саммите - FT
10:05 21.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Саммит БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22-24 августа, посетят около 60 глав государств. Им могут предложить присоединиться к блоку, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с переговорным процессом.
Источники сообщили изданию, что наряду с этим будущее БРИКС при дальнейшем расширении стало поводом для разногласий между Китаем и Индией. Они не выработали общую позицию по тому, должен ли блок быть клубом по защите интересов развивающихся рынков или политической силой, открыто бросающей вызов Западу.
Ранее глава южноафриканского МИДа Наледи Пандор заявляла, что рассматривать расширение БРИКС как антизападный шаг «крайне неправильно». При этом возможное присоединение Ирана, Белоруссии и Венесуэлы на Западе расценят как шаг в сторону союзников России, сказано в статье. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:20 21.08.2023
- Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области
- 11:05 21.08.2023
- Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м
- 11:00 21.08.2023
- Два диггера погибли после ливня в Москве, идет поиск еще восьмерых
- 10:41 21.08.2023
- Мэр Собянин: Несколько социальных объектов появится на западе Москвы
- 10:32 21.08.2023
- Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС
- 10:21 21.08.2023
- Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
- 10:20 21.08.2023
- Истребители F-16 назвали "ловушкой для самоубийц"
- 10:00 21.08.2023
- Экономический рост Китая, длившийся 40 лет, закончился - WSJ
- 09:32 21.08.2023
- ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском
- 09:20 21.08.2023
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать