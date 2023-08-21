Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаки беспилотником самолетного типа, БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Истринского района Московской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — заявили в ведомстве.