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НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района

09:20 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаки беспилотником самолетного типа, БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Истринского района Московской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — заявили в ведомстве.

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