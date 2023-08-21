Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в начале биржевых торгов в понедельник поднялась почти до $480 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщений о возможных забастовках работников австралийских СПГ-заводов в сентябре, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет около 16%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $478 за 1 тыс. куб. м, или 42,5 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).