Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека пострадали в результате падения обломков сбитого в Московской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на садовый дом в городском округе Истра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ (садовое некоммерческое товарищество — прим. ТАСС) „Дорожник“ в городском округе Истра. Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — написал он.