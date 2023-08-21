В Воронежской области человек заболел сибирской язвой после разделки туши животного
12:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санитарные врачи выявили в Воронежской области случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания стала разделка туши зараженного животного, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.
В воскресенье власти Панинского района Воронежской области сообщили, что в личном хозяйстве на хуторе Красные Холмы выявлен очаг сибирской язвы. Власти региона ввели на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября включительно. Для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещены посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перегруппировка восприимчивых животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота на диких восприимчивых животных. 21 августа в районе начнут работать передвижные санитарно-ветеринарные пункты.
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