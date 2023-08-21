МИД КНР назвал клеветой заявление США, Республики Корея и Японии по Южно-Китайскому морю
12:20 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР считают клеветой и вмешательством во внутреннюю политику недавнее заявление лидеров Соединенных Штатов, Республики Корея и Японии по поводу «агрессивного поведения» Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Лидеры трех стран на встрече в резиденции в Кэмп-Дэвиде допустили нападки на Китай и распространяли про него клевету по вопросам, касающимся Тайваня и Южно-Китайского моря, — заявил он на брифинге. — Это грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР, умышленная провокация применительно к отношениям, поддерживаемым Китаем с соседними странами».
Как уточнил дипломат, подобные действия Вашингтона, Сеула и Токио «серьезно нарушают принципы международных отношений». «Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест. Китай уже сделал серьезное представление указанным сторонам», — добавил Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин настаивает, чтобы США и их союзники соблюдали свои обещания, не ущемляли интересы КНР и перестали способствовать обострению конфронтации в регионе.
На прошлой неделе лидеры Соединенных Штатов, Республики Корея и Японии по итогам трехсторонней встречи в США выступили против «опасного и агрессивного поведения» КНР в Южно-Китайском море. Стороны подтвердили «неизменность основных позиций по Тайваню» и заявили, что «выступают за ее мирное урегулирование».
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