Российские школы стали втрое реже нарушать требования по здоровому питанию школьников

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нарушений требований к соблюдению принципов здорового питания в российских школах за три года сократилось втрое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Благодаря принимаемым мерам, за три года реализации поручения [по организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов], в семь раз сократилось число школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов. В три раза уменьшилось количество нарушений требований к сбалансированности питания, к соблюдению принципов здорового питания», — сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства.

Кроме того, по словам вице-премьера, после начала реализации программы по организации бесплатного горячего питания для младшеклассников объем еды, которую дети не съедают, сократился с 50% до 6%.

Она отметила, что программа будет продолжаться, в бюджете 2024–2025 гг. на эти цели предусмотрено 134 млрд рублей — по 67 млрд рублей ежегодно.