Российские школы стали втрое реже нарушать требования по здоровому питанию школьников
12:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нарушений требований к соблюдению принципов здорового питания в российских школах за три года сократилось втрое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Благодаря принимаемым мерам, за три года реализации поручения [по организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов], в семь раз сократилось число школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов. В три раза уменьшилось количество нарушений требований к сбалансированности питания, к соблюдению принципов здорового питания», — сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства.
Кроме того, по словам вице-премьера, после начала реализации программы по организации бесплатного горячего питания для младшеклассников объем еды, которую дети не съедают, сократился с 50% до 6%.
Она отметила, что программа будет продолжаться, в бюджете 2024–2025 гг. на эти цели предусмотрено 134 млрд рублей — по 67 млрд рублей ежегодно.
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