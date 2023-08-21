Интервенция в Нигер закончится распадом ЭКОВАС — премьер Мали

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное вторжение участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер приведет к расформированию ЭКОВАС. Такое мнение выразил премьер-министр переходного правительства Мали Чогель Кокалла Маига.

«Сейчас под видом демократии и оппозиции главы [ряда] государств хотят разделить нас (африканские страны — прим. ТАСС). Если произойдет военная интервенция в Нигер, то ЭКОВАС прекратит свое существование», — приводит слова премьера новостной портал Abamako в ночь на понедельник.

По словам политика, идет подготовка к балканизации Африки, первым актом которой станет распад ЭКОВАС. Некоторые силы с «самого начала» ставили цель развалить сообщество, поскольку они «не хотят объединения африканских стран», продолжал премьер. Он напомнил, что ЭКОВАС является экономическим, а не политическим объединением, и призвал его руководство проявить «мудрость и сдержанность».