Интервенция в Нигер закончится распадом ЭКОВАС — премьер Мали
13:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное вторжение участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер приведет к расформированию ЭКОВАС. Такое мнение выразил премьер-министр переходного правительства Мали Чогель Кокалла Маига.
«Сейчас под видом демократии и оппозиции главы [ряда] государств хотят разделить нас (африканские страны — прим. ТАСС). Если произойдет военная интервенция в Нигер, то ЭКОВАС прекратит свое существование», — приводит слова премьера новостной портал Abamako в ночь на понедельник.
По словам политика, идет подготовка к балканизации Африки, первым актом которой станет распад ЭКОВАС. Некоторые силы с «самого начала» ставили цель развалить сообщество, поскольку они «не хотят объединения африканских стран», продолжал премьер. Он напомнил, что ЭКОВАС является экономическим, а не политическим объединением, и призвал его руководство проявить «мудрость и сдержанность».
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