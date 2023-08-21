Около 35% взрослых китайцев испытывают проблемы с избыточным весом — исследование

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 35% взрослых китайцев страдают от избыточного веса, а у 14,1% граждан КНР было диагностировано ожирение. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на данные исследования журнала Diabetes, Obesity and Metabolism.

По его данным, среди 15,8 млн участников выборки, ожирение или избыточный вес чаще всего были зафиксированы у мужчин в возрастной группе 50-54 лет и у женщин в группе 65-69 лет. При этом мужчины страдали подобными заболеваниями чаще женщин — избыточный вес был диагностирован у 41,1% участников мужского пола (среди женщин — 27,7%). В целом жители северных провинций оказались более подвержены ожирению, чем участники исследования с юга страны. Чаще всего лишний вес был зафиксирован у жителей автономного района Внутренняя Монголия, провинции Хэбэй, а также провинции Шаньдун. Эксперты указывают, что основными причинами распространения подобных заболеваний стали малоподвижный образ жизни и снижение уровня физической активности.

Как отмечает издание, в ходе исследования была создана цифровая модель текущего состояния здоровья граждан КНР, основанная на классификации индекса массы тела, а также определения ожирения и избыточного веса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные для выборки были получены с помощью 519 центров медицинской диагностики в 243 городах страны.