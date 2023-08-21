На Украине планируют создать военную полицию

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военную полицию, которая займется в том числе военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих, планируется создать на Украине. Как сообщило Минобороны страны, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств — членов НАТО.

В телеграм-канале ведомства отмечается, что «военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны», в разработке соответствующего законопроекта «активно участвует Главное управление военной юстиции». К новому органу перейдут отдельные полномочия по досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

Целью нововведения называется поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих украинской армии, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта, а среди основных задач указаны «деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов, оперативно-разыскная деятельность, исполнение наказаний».

Также военная полиция будет заниматься защитой государственного имущества и прав военнослужащих.