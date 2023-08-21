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НОВОСТИ

BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ

14:12 21.08.2023 Источник: Известия

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов, выяснили «Известия». Участники рынка пытаются найти выход, начав работать над собственным ПО или «получая информацию по альтернативным каналам».

Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей. Но санкции подходят под понятие «форс-мажор», что снимает ответственность с производителя, признают они.

На прошлой неделе так уже поступил Mercedes-Benz.  Известия

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