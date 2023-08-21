В Молдавии объяснили отказ Бреговичу на въезд в страну его пророссийскими взглядами

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербский музыкант и композитор Горан Брегович получил отказ на въезд в Молдавию, где ожидалось его выступление на музыкальном фестивале, из-за пророссийских взглядов. Об этом заявил журналистам глава МВД республики Адриан Ефрос.

«После начала войны на Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды <…>. Были и другие мотивы запрета въезда на территорию Молдавии, которые были приняты во внимание органами безопасности», — сказал министр.