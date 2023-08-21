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ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Работина

15:12 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказал он.

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