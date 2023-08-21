Салюков и его коллега из Ирана договорились о наращивании сотрудничества — МО РФ
15:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками ВС Ирана Киюмарс Хейдари договорились о наращивании сотрудничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — отметили в российском оборонном ведомстве.
Там также заявили, что в ходе визита в Москву иранская делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
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