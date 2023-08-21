Один из руководителей Одесской железной дороги задержан за организацию диверсии
16:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.
«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации. Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
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