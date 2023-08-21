В трех городах в Нидерландах прогремели взрывы
16:12 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели ночью в трех городах Нидерландов, никто не пострадал. Об этом сообщила голландская полиция в соцсети X («икс», ранее Twitter).
По данным правоохранительных органов, в результате взрывов повреждения получили обувной магазин в городе Влардингене, два дома в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге.
Как сообщил информационный портал NL Times, в результате взрыва в обувном магазине около 02:30 по местному времени было выбито окно и повреждена дверь. Магазин начал свою работу в минувшую субботу.
В Амстердаме взрывы произошли в 04:50 и 07:00 утра. Оба взрыва привели к пожарам, все возгорания были ликвидированы.
Еще один взрыв прогремел в доме в Гааге около 01:10 ночи. В результате взрыва загорелась входная дверь и стоящая рядом машина. Местные жители пытались потушить огонь самостоятельно, но полностью им это удалось только с помощью пожарных. Полиция оцепила дом для проведения следственных действий.
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