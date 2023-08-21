Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года — Сийярто
17:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который провел встречи с президентом Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.
«Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако сейчас все его мощности уже задействованы. Поэтому мы заключили политическое соглашение, согласно которому мы можем рассчитывать на энергоснабжение [со стороны Катара] с 2027 года. Наши коммерческие компании уже начали технические переговоры о количестве СПГ и маршрутах, по которым мы сможем получать сжиженный природный газ», — сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.
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