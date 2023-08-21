В Ростовской области задержана гражданка Украины, передававшая СБУ данные о войсках РФ
17:12 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, подозреваемую в передаче информации о дислокации воинских подразделений ВС РФ сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что во время поездок в Ростовскую область женщина в переписке с сотрудницей СБУ указывала места расположения ПВО и перемещения военной техники.
«Полученные ею данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники», — добавили в УФСБ. При задержании у нее изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с представителем украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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