Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, принял к себе в обитель первого монаха из Киево-Печерской лавры, сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре.

«У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка, приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски. Что касается Украины, им надо знать одно — это наша общая трагедия. Как любая междоусобная брань», — сказал владыка Тихон.