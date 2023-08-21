Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
17:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская шахматистка Александра Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову и выиграла Кубок мира. Турнир проходит в Баку.
В первой партии финала, которая прошла во субботу, шахматистки не выявили победителя, во второй партии, прошедшей в воскресенье, также был зафиксирован ничейный результат. В первой партии тай-брейка Горячкина черными фигурами сыграла вничью, во второй партии россиянка одержала победу белыми фигурами.
Лучшие три шахматистки по итогам турнира получили право выступить на турнире претенденток в 2024 году. Третье место на турнире заняла украинка Анна Музычук, обыгравшая китаянку Тань Чжунъи. Финальный матч и матч за третье место у мужчин пройдут 22 и 23 августа, в случае необходимости 24 августа будет сыгран тай-брейк.
Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира, в 2021 году она вышла в финал первого розыгрыша турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Салимовой 20 лет, в 2017 году она стала чемпионкой Болгарии.
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