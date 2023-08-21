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НОВОСТИ

На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер — ТВ

20:40 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка к возможной военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, наблюдается на военных аэродромах государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). С таким утвреждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

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