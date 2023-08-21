На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер — ТВ
20:40 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 20:00 21.08.2023
- Два БПЛА сбиты за день в Белгородской области, повреждены три дома и два автомобиля
- 19:20 21.08.2023
- Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи
- 18:40 21.08.2023
- Расширение БРИКС стало бы моральной победой для России и Китая — AP
- 18:00 21.08.2023
- Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь
- 17:32 21.08.2023
- Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
- 17:12 21.08.2023
- В Ростовской области задержана гражданка Украины, передававшая СБУ данные о войсках РФ
- 17:11 21.08.2023
- Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города
- 17:00 21.08.2023
- Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года — Сийярто
- 16:32 21.08.2023
- В Иркутске пятеро сотрудников СИЗО осуждены по делу о пытках заключенных
- 16:12 21.08.2023
- В трех городах в Нидерландах прогремели взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать