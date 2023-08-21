Вучич заявил, что проведет закрытые переговоры с Зеленским 22 августа
21:20 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что принял просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один 22 августа. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Афины.
«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — указал сербский лидер.
«Мы уважаем территориальную целостность Украины, надеюсь, что и Украина уважает нашу территориальную целостность, — отметил Вучич. — Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор».
Ранее президент Сербии заявлял о том, что Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Он также отмечал, что «Украина — дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет».
НОВОСТИ
- 22:00 21.08.2023
- Восемь человек, включая четверых детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
- 20:40 21.08.2023
- На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер — ТВ
- 20:00 21.08.2023
- Два БПЛА сбиты за день в Белгородской области, повреждены три дома и два автомобиля
- 19:20 21.08.2023
- Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи
- 18:40 21.08.2023
- Расширение БРИКС стало бы моральной победой для России и Китая — AP
- 18:00 21.08.2023
- Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь
- 17:32 21.08.2023
- Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
- 17:12 21.08.2023
- В Ростовской области задержана гражданка Украины, передававшая СБУ данные о войсках РФ
- 17:11 21.08.2023
- Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города
- 17:00 21.08.2023
- Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать