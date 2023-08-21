Вучич заявил, что проведет закрытые переговоры с Зеленским 22 августа

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что принял просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один 22 августа. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Афины.

«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — указал сербский лидер.

«Мы уважаем территориальную целостность Украины, надеюсь, что и Украина уважает нашу территориальную целостность, — отметил Вучич. — Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор».

Ранее президент Сербии заявлял о том, что Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Он также отмечал, что «Украина — дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет».