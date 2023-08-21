Медведев в связи с решением по F-16 призвал европейцев «не заиграться в самолетики»

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейским странам нужно «не заиграться в самолетики», написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, комментируя решение о передаче Западом самолетов F-16 Украине.

Он обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей это решение «хорошим днем для Украины» и для Европы. «Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем…» — написал Медведев.

Он также сопроводил свой пост фотографией сбитого фашистского самолета.