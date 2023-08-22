Средства РЭБ подавили два украинских беспилотника, они потерпели крушение в 40 км от Крыма
09:05 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, БПЛА потерпели крушение в Черном море, северо-западнее Крыма. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
«21 августа около 23:00 мск пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что беспилотники потеряли управление. «БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым», — отметили там.
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