Средства РЭБ подавили два украинских беспилотника, они потерпели крушение в 40 км от Крыма

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, БПЛА потерпели крушение в Черном море, северо-западнее Крыма. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«21 августа около 23:00 мск пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что беспилотники потеряли управление. «БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым», — отметили там.