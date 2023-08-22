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НОВОСТИ

Российский Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море

09:20 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе газодобывающих установок в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

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