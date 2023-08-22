В Кривом Роге раздался взрыв

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее о взрывах в городе сообщило украинское издание «Зеркало недели». В это время в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В течение ночи сирены включались также в Полтавской и Харьковской областях. В контролируемом украинскими силами городе Запорожье сообщалось о многочисленных взрывах.