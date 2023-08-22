Два БПЛА были перехвачены ночью ПВО на территории Подмосковья, пострадавших нет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотника были перехвачены силами ПВО в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — написал он.