США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая — Патрушев
10:05 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза „тихоокеанской четверки“: США, Япония, Австралия, Филиппины», — сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
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