Илон Маск разговаривал с Путиным насчет Украины в 2022 году - СМИ
10:20 22.08.2023 Источник: Lenta.ru
Миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск осенью 2022 года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона сообщает журнал New Yorker.
В статье указывается, что Пентагон был заинтересован в предоставлении SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет украинским бойцам. При этом сам бизнесмен был обеспокоен тем, что технологии применяются в военных целях.
Кроме того, в одном из разговоров с чиновниками из Пентагона Маск сообщил, что в октябре прошлого года он провел беседу с Путиным. Бизнесмен подчеркнул, что он и российский лидер обсудили ситуацию на Украине.
Как уточняет другой источник издания, Маск отметил, что разговаривал с Владимиром Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter вариант мирного плана по текущему кризису. Миллиардер заявил, что его консультации с Москвой носили регулярный характер. Lenta.Ru
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