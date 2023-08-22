Пригожин опубликовал первое видео после мятежа
10:32 22.08.2023 Источник: Коммерсант.ru
Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На кадрах виден пейзаж, похожий на африканскую саванну. Хотя господин Пригожин прямо не сказал, где именно он сейчас находится, однако упомянул температуру +50 градусов по Цельсию, а также сказал про свободу африканских народов.
«ЧВК Вагнер делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России) и других бандосов»,— говорит Пригожин на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Коммерсантъ
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