0
0
165
НОВОСТИ

Пригожин опубликовал первое видео после мятежа

10:32 22.08.2023 Источник: Коммерсант.ru

Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На кадрах виден пейзаж, похожий на африканскую саванну. Хотя господин Пригожин прямо не сказал, где именно он сейчас находится, однако упомянул температуру +50 градусов по Цельсию, а также сказал про свободу африканских народов.

«ЧВК Вагнер делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России) и других бандосов»,— говорит Пригожин на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:48 22.08.2023
Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы ДЭГ
0
21
11:42 22.08.2023
Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов утвердила план работы
0
21
11:39 22.08.2023
Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве
0
41
11:32 22.08.2023
Вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду город Тимбукту на севере Мали — ТВ
0
59
11:20 22.08.2023
Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины
0
79
11:05 22.08.2023
Банк БРИКС начинает кредитование в местных валютах в интересах многополярной системы
0
107
11:00 22.08.2023
США должны добиться мира на Украине, чтобы не дать России победить — National Interest
0
112
10:20 22.08.2023
Илон Маск разговаривал с Путиным насчет Украины в 2022 году - СМИ
0
179
10:05 22.08.2023
США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая — Патрушев
0
188
10:00 22.08.2023
Два БПЛА были перехвачены ночью ПВО на территории Подмосковья, пострадавших нет
0
184

Возврат к списку