Пригожин опубликовал первое видео после мятежа

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На кадрах виден пейзаж, похожий на африканскую саванну. Хотя господин Пригожин прямо не сказал, где именно он сейчас находится, однако упомянул температуру +50 градусов по Цельсию, а также сказал про свободу африканских народов.

«ЧВК Вагнер делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России) и других бандосов»,— говорит Пригожин на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Коммерсантъ