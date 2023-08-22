Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на северном направлении
08:50 22.08.2023
Российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Подмосковье. «ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что на места происшествий выехали спецслужбы.
Напомним, как уже сообщала «Независимая газета», попытки атаковать Москву дронами проводятся практически ежедневно. 21 августа беспилотник, направляющие в сторону мегаполиса был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.
18 августа обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне.
10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. По словам мэра, один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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