В Пентагоне назвали условия для разрешения США передачи F-16 Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для согласия США на передачу истребителей-бомбардировщиков F-16, Киев должен выполнить несколько условий. Об этом заявила в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Для завершения передачи [самолетов] третьей стороной должны быть выполнены определенные условия, включая обучение английскому языку, другие вещи, такие как логистика на местах", - констатировала представитель американского военного ведомства. "Так что при выполнении этих условий мы сможем разрешить передачу", - добавила она, говоря об отправке F-16 на Украину из Дании и Нидерландов.

По словам Сингх, украинским летчикам потребуется "серьезная подготовка по английскому языку" для использования F-16. Общее число летчиков для прохождения обучения определит украинская сторона, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона. По ее словам, Киев "все еще определяет, какое число летчиков смогут пройти подготовку". Сингх отметила, что пока не может назвать это число.

Сингх отметила, что США "открыты для подготовки" украинских летчиков на своей территории, "если в Европе будут исчерпаны возможности". "Таковы условия. Так что, если Дания и Нидерланды берут на себя ведущую роль в подготовке [летчиков], если у них просто нет возможностей для подготовки такого числа летчиков, какое хочет или планирует направить Украина, то мы можем помочь в подготовке в стране", - привела слова Сингх пресс-служба Пентагона.