Банк БРИКС начинает кредитование в местных валютах в интересах многополярной системы
11:05 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый банк развития (НБР) объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стремится создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся стран, с целью продвижения многополярной международной финансовой системы. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф в интервью газете Financial Times.
«В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд, — сказала Руссефф. — Наша цель — охватить около 30% всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, <…> в местной валюте». По ее словам, финансовый институт планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях. Кредитование в местной валюте позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.
«Местные валюты не являются альтернативой доллару, — подчеркнула глава банка. — Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной, <…> она будет заменена более многополярной системой». «Мы отвергаем любые условия, — заявила Руссефф. — Зачастую кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политический курс каждой страны».
«Мы стремимся стать важным банком для развивающихся стран и развивающихся рынков, банком, созданным развивающимися странами для себя», — добавила глава НБР, указав, что сейчас рассматриваются заявки на присоединение к финансовому институту от примерно 15 стран и, вероятно, 4 или 5 из них будут одобрены. Она отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация географического представительства.
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