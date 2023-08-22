0
0
96
НОВОСТИ

Банк БРИКС начинает кредитование в местных валютах в интересах многополярной системы

11:05 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый банк развития (НБР) объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стремится создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся стран, с целью продвижения многополярной международной финансовой системы. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф в интервью газете Financial Times.

«В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд, — сказала Руссефф. — Наша цель — охватить около 30% всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, <…> в местной валюте». По ее словам, финансовый институт планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях. Кредитование в местной валюте позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.

«Местные валюты не являются альтернативой доллару, — подчеркнула глава банка. — Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной, <…> она будет заменена более многополярной системой». «Мы отвергаем любые условия, — заявила Руссефф. — Зачастую кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политический курс каждой страны».

«Мы стремимся стать важным банком для развивающихся стран и развивающихся рынков, банком, созданным развивающимися странами для себя», — добавила глава НБР, указав, что сейчас рассматриваются заявки на присоединение к финансовому институту от примерно 15 стран и, вероятно, 4 или 5 из них будут одобрены. Она отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация географического представительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:48 22.08.2023
Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы ДЭГ
0
21
11:42 22.08.2023
Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов утвердила план работы
0
21
11:39 22.08.2023
Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве
0
41
11:32 22.08.2023
Вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду город Тимбукту на севере Мали — ТВ
0
59
11:20 22.08.2023
Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины
0
79
11:00 22.08.2023
США должны добиться мира на Украине, чтобы не дать России победить — National Interest
0
112
10:32 22.08.2023
Пригожин опубликовал первое видео после мятежа
0
172
10:20 22.08.2023
Илон Маск разговаривал с Путиным насчет Украины в 2022 году - СМИ
0
179
10:05 22.08.2023
США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая — Патрушев
0
188
10:00 22.08.2023
Два БПЛА были перехвачены ночью ПВО на территории Подмосковья, пострадавших нет
0
184

Возврат к списку