Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины
11:20 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине, а также подчеркнул приверженность Белграда к уважению территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил в соцсети.
«Хороший и открытый разговор [состоялся] с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», — подчеркнул Вучич.
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