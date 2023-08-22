Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине, а также подчеркнул приверженность Белграда к уважению территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил в соцсети.

«Хороший и открытый разговор [состоялся] с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», — подчеркнул Вучич.