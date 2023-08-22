Вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду город Тимбукту на севере Мали — ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники вооруженных экстремистских формирований взяли в осаду город Тимбукту, расположенный на севере центральной части Мали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные источники.

По их данным, боевики блокировали все дороги, ведущие в город. Информации о том, к какой организации принадлежат радикалы, не приводится.