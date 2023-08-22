Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве
11:39 22.08.2023
В Москве экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям в столичном департаменте градостроительной политики обсудила методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ).
В заседании участвовали представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций Москвы, они обсуждали вопросы, связанные с методическими рекомендациями по применению ТИМ, а также включением в строительный каталог новой инновационной продукции».
Планируется, что разработанные по заказу департамента методические рекомендации по применению ТИМ на этапе строительства объектов капитального строительства будут способствовать более эффективному и комплексному применению технологий информационного моделирования на городских объектах. Документ рекомендовали для практического применения всем профильным организациями Стройкомплекса Москвы.
Также участники встречи обсудили термоструктурные самонесущие панели системы «Радослав», производимые компанией «НВА-СтройГрупп». Эксперты отметили высокие технические показатели и конкурентную стоимость продукции, а также ее соответствие нормативным требования по безопасности. Подобные панели можно использовать как для устройства перегородок на различных объектах, например, в многоквартирных домах, так и в качестве перекрытий, несущих и ограждающих конструкций при строительстве малоэтажных объектов различного назначения. В результате обсуждения решено было включить эту продукции в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в МТСК содержится информация о более чем 5,3 тыс. наименованиях продукции строительного назначения и 1,9 тыс. организаций, производящих ее.
НОВОСТИ
- 11:48 22.08.2023
- Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы ДЭГ
- 11:42 22.08.2023
- Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов утвердила план работы
- 11:32 22.08.2023
- Вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду город Тимбукту на севере Мали — ТВ
- 11:20 22.08.2023
- Вучич заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины
- 11:05 22.08.2023
- Банк БРИКС начинает кредитование в местных валютах в интересах многополярной системы
- 11:00 22.08.2023
- США должны добиться мира на Украине, чтобы не дать России победить — National Interest
- 10:32 22.08.2023
- Пригожин опубликовал первое видео после мятежа
- 10:20 22.08.2023
- Илон Маск разговаривал с Путиным насчет Украины в 2022 году - СМИ
- 10:05 22.08.2023
- США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая — Патрушев
- 10:00 22.08.2023
- Два БПЛА были перехвачены ночью ПВО на территории Подмосковья, пострадавших нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать