Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве

11:39

В Москве экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям в столичном департаменте градостроительной политики обсудила методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ).

В заседании участвовали представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций Москвы, они обсуждали вопросы, связанные с методическими рекомендациями по применению ТИМ, а также включением в строительный каталог новой инновационной продукции».

Планируется, что разработанные по заказу департамента методические рекомендации по применению ТИМ на этапе строительства объектов капитального строительства будут способствовать более эффективному и комплексному применению технологий информационного моделирования на городских объектах. Документ рекомендовали для практического применения всем профильным организациями Стройкомплекса Москвы.

Также участники встречи обсудили термоструктурные самонесущие панели системы «Радослав», производимые компанией «НВА-СтройГрупп». Эксперты отметили высокие технические показатели и конкурентную стоимость продукции, а также ее соответствие нормативным требования по безопасности. Подобные панели можно использовать как для устройства перегородок на различных объектах, например, в многоквартирных домах, так и в качестве перекрытий, несущих и ограждающих конструкций при строительстве малоэтажных объектов различного назначения. В результате обсуждения решено было включить эту продукции в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в МТСК содержится информация о более чем 5,3 тыс. наименованиях продукции строительного назначения и 1,9 тыс. организаций, производящих ее.