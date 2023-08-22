В США задержали женщину, угрожавшую застрелить Дональда Трампа и его сына
12:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жительница Чикаго задержана по обвинению в рассылке по электронной почте угроз застрелить бывшего президента США Дональда Трампа и его сына Бэррона. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Минюста США.
Согласно документу, 41-летняя Трейси Мари Фиоренца в мае отправила электронное письмо, в котором угрожала «выстрелить в лицо» Трампу и его сыну «при первой возможности». Послание было направлено руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич в штате Флорида, где у экс-президента находится резиденция Мар-а-Лаго. В июне Фиоренца отправила еще одно подобное письмо с угрозами.
Сотрудники министерства юстиции провели допрос подозреваемой 14 июня. По его результатам они направили материалы дела на рассмотрение в окружной суд штата Флорида, куда Фиоренца теперь должна будет явиться для дачи показаний.
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