Семьи жертв 11 сентября просят Байдена не заключать соглашений с организаторами терактов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 тыс. родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой не идти ни на какие соглашения с подозреваемыми в организации атаки на Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на письмо пострадавших.

«Боль становится еще хуже, когда мы узнаем через официальное письмо накануне годовщины 11 сентября о том, что Минюст США предлагает сделку террористу Халиду Шейху Мохаммеду, по которой не будет публичного суда, а информация [о процессе] будет храниться <…> в тайне», — приводит издание выдержку из письма. «Мы просим вас [президента] <…> не подчиняться требованиям каких-либо правительственных чиновников, готовых пожертвовать прозрачностью [суда]», — говорится в письме родственников жертв терактов.

«Я думаю, что самое постыдное во всем этом то, что жертвы терактов борются <…> с нашим собственным правительством, чтобы виновные понесли ответственность», — сказала одна из авторов письма.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма родственников погибших в трагедии сообщило, что подозреваемый в организации терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и четверо его сообщников могут избежать смертной казни в случае достижения соглашений о признании вины. По информации агентства, канцелярия генерального прокурора США обсуждает досудебные соглашения о сотрудничестве с обвиняемыми. Если договоренностей удастся достичь, «вероятность смертной казни будет исключена», пишет AP.