Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP, поставки продолжатся — посол Украины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция предоставила Киеву всю пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP, их поставки продолжатся. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» сообщил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. <…> SCALP будут, поставки продолжаются», — сказал он. Омельченко утверждает, что у Франции «все очень хорошо» с темпом поставок этих ракет Украине.