Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP, поставки продолжатся — посол Украины
12:20 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция предоставила Киеву всю пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP, их поставки продолжатся. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» сообщил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.
«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. <…> SCALP будут, поставки продолжаются», — сказал он. Омельченко утверждает, что у Франции «все очень хорошо» с темпом поставок этих ракет Украине.
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