В Петербурге задержали главу компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров
12:32 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Александр Ким, гендиректор компании «Спутник», которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли четыре человека, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он будет доставлен в Москву.
«В настоящее время гендиректор „Спутника“ Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник агентства.
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