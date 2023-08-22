В Петербурге задержали главу компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Александр Ким, гендиректор компании «Спутник», которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли четыре человека, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он будет доставлен в Москву.

«В настоящее время гендиректор „Спутника“ Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник агентства.