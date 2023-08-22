Глава МИД Нигера заявил, что не видит альтернативы военному вмешательству

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду заявил, что не видит альтернативных военному вмешательству путей урегулирования ситуации в его стране, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

По его словам, мятежники «закрыли дверь для любых попыток переговоров, выступив с обращением к нации, в котором [руководитель сформированного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман] Тчиани объявил о трехлетнем переходном периоде, незадолго до визита представителей ЭКОВАС». «Поэтому альтернативы военному варианту, который является единственным, способным спасти Нигер и обеспечить стабильность в регионе, не существует. Я бы назвал военную операцию полицейским вмешательством, а не войной против Нигера, — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica. — Это очень быстрая военная операция по борьбе с переворотом, с мятежниками». По его словам, «нигерская армия не будет защищать» мятежников.

Глава МИД, исполняющий обязанности премьер-министра республики в правительстве, сформированном Базумом, утверждает, что президент и его семья в настоящий момент «выживают в трудных условиях». «В течение нескольких недель они живут без электричества, в палящей жаре и в окружении комаров: в последние дни все трое заболели малярией. Иногда военные на некоторое время прекращают подачу воды, — сказал Масуду. — Они живут в очень тяжелой ситуации, но держатся и сохраняют силу духа».