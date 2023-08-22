В России заболеваемость ковидом выросла на 16,1% за неделю

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 16,1%, а число госпитализаций увеличилось на 3,1%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 2 769 человек, что на 5,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей, 34 человека умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 986 528 случаев заражения и 22 439 760 случаев выздоровления, 399 972 человека умерли.