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БРИКС расширяется и стремится стать альтернативой коллективному Западу — Вучич

13:20 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станет историческим моментом, и объединение приобретает статус глобального игрока, который стремится стать альтернативой коллективному Западу. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе своего визита в Афины.

«Сегодня [начинается] саммит БРИКС. <…> Я думаю, что для них это будет исторический шаг, если они примут решение о расширении БРИКС. Я не уверен, что они смогут принять это решение сегодня, но если они его примут, это, безусловно, будет историческое решение и важное решение. Они спустя многие десятилетия становятся глобальным игроком, который стремится создать альтернативу коллективному Западу», — отметил Вучич. Его выступление транслировало агентство Танюг.

«Таким образом, геополитическая игра становится все интереснее», — заключил сербский лидер.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

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