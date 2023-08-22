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НОВОСТИ

ВСУ за последние 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих

13:32 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние 10 дней на запорожском направлении составили 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть», — написал Балицкий в телеграм-канале.

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