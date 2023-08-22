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НОВОСТИ

Все 8 участников незаконной экскурсии по коллекторам в центре Москвы обнаружены погибшими

14:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили всех восьмерых участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве погибшими. Поисковая операция завершена, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена», — сказал собеседник агентства.

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