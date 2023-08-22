ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного (территориально относится к Одесской области). Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — заявили в ведомстве.