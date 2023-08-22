ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного
14:12 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного (территориально относится к Одесской области). Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — заявили в ведомстве.
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