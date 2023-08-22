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ВС РФ успешно отразили пять атак противника на купянском направлении

15:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Запад» за сутки успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

По его словам, в районе Табаевки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. «Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, 4 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавил Конашенков.

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